Nuevo rumor habla de la posible sucesora del PS Vita

Algo que ha quedado claro, es que la última consola portátil de Sony, la PS Vita, no terminó de funcionar y por ende, la compañía se bajó del barco respecto a este mercado desde hace un buen tiempo atrás. Sin embargo, puede que la ausencia se deba a algo particular, y ahora un nuevo rumor nos menciona que PlayStation podría regresar por la revancha.

Toda esta información llega del insider y filtrador de la industria, Tom Henderson, quien señala que se pregunta qué pensará la competencia al respecto, hablando de una nueva creación de software. Y no se está refiriendo tal cual a una versión Pro del PS5 ni el PS6, por lo que el elaborar una nueva portátil para competir con Switch estaría claro.

De momento ya hay un nuevo hardware a la venta, es es el PSVR2, mismo que se lanzó hace ya algunos meses atrás, entonces tendría sentido que vuelvan al terreno de este tipo. Esto también podría coincidir de que la empresa ha estado muy silenciosa en los últimos meses, dado que no han dado eventos grandes para mostrar lo que se viene en los próximos meses.

El terreno actual de PlayStation es algo desértico, en cuanto a juegos confirmados para llegar este año solo se ha confirmado a Marvel’s Spider-Man 2, así como el DLC de Horizon Forbidden West. Sin embargo, no hay nada que se pueda percibir como fuerte para la primera mitad de este año. Y esa es la pista necesaria para pensar que tienen algo muy secreto entre manos.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Este año ha estado flojo para el PlayStation, hasta hoy solo han lanzado dos ports para computadora, el de Returnal que ha sido bastante aceptado por los fanáticos, y el de The Last of Us que ha sido odiado por su mala optimización. Será cuestión de tiempo para ver si se reponen.