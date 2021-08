Desarrolladores de Outriders no han recibido regalías

Outriders, el trabajo más reciente de People Can Fly, llegó al mercado el pasado mes de abril y, si bien no se compartieron datos de ventas, Square Enix, encargados de la publicación de este título, señalan que gracias a Xbox Game Pass, el lanzamiento de este juego fue un éxito. Sin embargo, parece que hasta el día de hoy, esta experiencia multiplayer no ha podido generar el dinero que la compañía japones invirtió, ya que sus desarrolladores no han recibido algún tipo de regalía.

Gracias a recientes declaraciones de Sebastian Wojciechowski, presidente de PCF Group, compañía matriz del estudio, People Can Fly no ha recibido un solo centavo en regalías por su trabajo en Outriders. Junto a esto, a la empresa no se le han proporcionado datos concretos de ventas. Esto fue lo que comentó Wojciechowski en declaraciones para Eurogamer:

“No tenemos ninguna información sobre las ventas de Outriders. Estimamos que se encuentre entre 2 y 3 millones de copias [vendidas] y asumimos que esto hubiera hecho que el proyecto fuera rentable en su primer trimestre de ventas. La falta de un pago por parte de la editora probablemente significa que, para Square Enix, este no es el caso. A pesar de esta información decepcionante, creemos que [People Can Fly] recibirá sus primeros royalties por las ventas de Outriders este año”.

Si bien Outriders recibió una recepción mixta, con varias personas señalando que el gameplay es bastante divertido, pero los bugs y glitches pueden arruinar la experiencia de más de una persona. Actualmente se desconoce la cantidad de dinero que Square Enix invirtió en este proyecto, y si las ventas que se han registrado hasta el día de hoy han logrado cubrir los costos de producción.

Esperemos que este inconveniente sea aclarado lo más pronto posible, y Square Enix logre proporcionar información clara sobre el desempeño de Outriders en el mercado, tanto como dentro y fuera de Game Pass.

Vía: Eurogamer