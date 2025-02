Desarrollador de Star Fox quiere hacer juego de Star Wars con CDPR

Es un hecho que en estos momentos los juegos de Star Wars van por un camino que tiene sus aciertos y sus baches, pues el año pasado no le fue nada bien a Outlaws, y como contraparte está Jedi: Survivor, el cual logró ser una excelente secuela para Fallen Order. Con esto en mente, los fans están pensando que ya debería haber un cambio de desarrolladores, y parece que ya hay alguien interesado que tuvo su historia con Nintendo.

El diseñador y artista Takaya Imamura, conocido por su trabajo en Star Fox, The Legend of Zelda: Majora’s Mask y F-Zero, ha revelado que le encantaría colaborar con CD Projekt Red, el estudio detrás de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077. Su proyecto soñado: un juego de Star Wars con el estilo narrativo y visual del estudio polaco.

En una entrevista sobre su nuevo juego Omega 6: The Triangle Stars, Imamura fue consultado sobre una posible colaboración futura y sorprendió con su respuesta:“A decir verdad, realmente me gusta The Witcher 3. No sé si nos llevaríamos bien, pero me encantaría trabajar con CD Projekt Red en algo. Me encantaría hacer un juego de Star Wars con ellos.”

El artista jugó un papel clave en el tono oscuro de Majora’s Mask, diseñando elementos icónicos como la inquietante luna con rostro humano y la propia máscara. Su capacidad para explorar narrativas sombrías se alinea perfectamente con el tipo de historias que CD Projekt Red ha desarrollado en títulos como Cyberpunk 2077, donde personajes buscan escapar de su destino en una distopía tecnológica.

Si bien esto no es más que un deseo expresado, la idea de un Star Wars con el nivel de detalle y narrativa profunda de The Witcher 3 resulta emocionante. La fusión del universo de George Lucas con la dirección artística de Imamura y la experiencia del estudio Polaco en la creación de mundos abiertos podría dar lugar a uno de los proyectos más ambiciosos de la franquicia.

Por ahora, no hay ninguna confirmación, pero con la creciente expansión de la saga espacial en la industria de los videojuegos, la posibilidad de ver un título de este calibre no es del todo descabellada. Más porque Disney ya se está poco a poco desligando de empresas como Electronic Arts.

Vía: GamesRadar