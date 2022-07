Deadpool se hace tendencia después de cierto anuncio de Disney

Desde hace tiempo se ha confirmado la supuesta producción de Deadpool 3, película que detuvo un poco sus noticias tras la adquisición de FOX por parte de Disney hace ya algunos años atrás. Y ahora la franquicia del antihéroe vuelve a ser una tendencia de redes gracias a un anuncio que hizo la empresa del ratón mediante las diferentes redes sociales actuales.

La cuenta oficial de la compañía le confirmó al público que las películas Deadpool y Logan llegarán a su plataforma de streaming, esto tras separarlas como contenido aparte en la sección de Star+. Esto se confirmó para Estados Unidos, no se ha mencionado si pasará lo mismo en otras regiones, donde Star+ se renta como un servicio adicional al de Disney.

Esto no es una broma. #Deadpool , #Deadpool2 y #Logan de Marvel llegarán a #DisneyPlus mañana.

Tras este anuncio las redes enloquecieron de forma brutal, pensando que al fin estos personajes se van a unir al UCM de alguna manera. Con mensajes esperanzadores que ponen en el mapa la unión oficial de los X-Men a la serie de películas.

Aquí algunas reacciones:

No esperes que hablen de Deadpool 3 en SDCC. Pero nunca digas nunca.

Don’t expect them to talk about Deadpool 3 at SDCC. But never say never. — Duck (@PrettyCoolDuck) July 21, 2022

Logan y Deadpool yendo a Disney+ va a ser divertido porque sabes que la gente seguirá exigiendo que Deadpool 3 sea clasificado R a pesar de que esa pregunta ya ha sido respondida.

Logan and Deadpool going on Disney+ is going to be funny bc you know people are still going to demand Deadpool 3 be rated R even though that question has already been asnwered. https://t.co/bRLlfQw6NG — Trevor Tocco (@ToccoTrevor) July 21, 2022

Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Si Deadpool 3 es tan buena como las dos primeras películas o incluso mejor, entonces será sin duda una de las mejores trilogías de cómics.

I’ve said it before and i’ll say it again. If Deadpool 3 is as good as the first two films or even better then it will be without question one of the best Comic Book trilogys ⚔️ pic.twitter.com/CD9cmugfQm — Owen (@OwennZo) July 21, 2022

Definitivamente habrá un anuncio de Deadpool 3 en SDCC el sábado.

There's definitely gonna be a deadpool 3 announcement at sdcc on Saturday — Jradix (@Funkiest_Monkey) July 21, 2022

El panel de Marvel en la San Diego Comic-Con 2022 se llevará a cabo el sábado 23 de julio. Por lo que podríamos tener la sorpresa de un primer avance de Deadpool 3. No obstante, esto solo son especulaciones.

Vía: ComicBook