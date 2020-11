David Prowse, actor que interpretó a Darth Vader, ha fallecido a los 85 años

Una vez más la industria del cine se encuentra de luto. Recientemente se dio a conocer que David Prowse, actor que se encargó de darle vida a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, falleció a los 85 años de edad.

Thomas Bowington, agente de Prowse, le confirmó a The Hollywood Reporter esta triste información. El actor murió en la mañana del sábado 28 de noviembre, luego de “una breve enfermedad”. Esto fue lo que comentó la compañía en Twitter:

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020