Tras haberse lanzado para el PlayStation 4, Xbox One y PC en noviembre de 2018, Darksiders III también estará haciendo su llegada a la consola híbrida de Nintendo el próximo mes de septiembre. Además de su edición digital, el juego también tendrá un lanzamiento físico y por supuesto, ambas versiones incluirán todo el DLC lanzado hasta la fecha.

La noticia fue confirmada por THQ Nordic, quienes compartieron un extenso comunicado de prensa en su sitio web oficial. Dentro de este documento se habla un poco sobre la historia del juego y sus personajes, pero se dejan de lado los detalles técnicos como su resolución en modo Dock o modo portátil.

Darksiders III estará disponible el próximo 30 de septiembre para el Switch a un precio de $39.99 dólares, e incluirá los dos contenidos adicionales: Keepers of the Void y The Crucible.

Via: THQ Nordic