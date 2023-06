Dan a conocer los ingresos de Call of Duty en PlayStation

Una de las razones por la cual Sony no quiere que se cierre el trato de Microsoft con Activision Blizzard es justamente la de no ceder la franquicia de Call of Duty para que se convierta en una exclusiva. Y la razón más importante son las ganancias generadas por las saga, dado que en estos años las copias se han vendido más que en otras plataformas.

En documentos judiciales sacados por la demanda en curso de la FTC contra Microsoft, un correo del CEO de SIE, Jim Ryan, sugiere que la franquicia shooter le generó a Sony $800 millones de dólares en ingresos solo en los Estados Unidos. Esa cifra representa al 2021, y si el año pasado salió Modern Warfare II, es probable que haya llegado a los 1,000.

Desde ese momento siempre se ha utilizado de argumento a Call of Duty para que Microsoft no pueda comprar a sus dueños, algo que Xbox ha reiterado en temas de no dejarlo como exclusivo. Incluso, Sony se negó a firmar un acuerdo de 10 años en los que la marca estará presente en sus consolas, con opción a que se vuelva a firmar tras terminarse la duración.

Incluso este trato puede ayudar a compañías como Nintendo, puesto que después de más de 10 años la saga volvería a la empresa, esto con versiones un tanto rebajadas en comparación al lanzamiento principal. Sin embargo, ha salido al aire que realmente no se trata de COD, sino de que solamente no se cierre el trato de estos entes corporativos.

Vía: Push Square

Nota del editor: Es evidente que si compran a Activision Blizzard, las cifras de ganancia van a ser menores a pesar de que todavía siga siendo multiplataforma. Puesto que ahora los incentivos de preventa ya no van a ser con tratos concretos.