Torgal el perro de FFXVI altera a los perros reales

“Esto es aún peor de lo que parece porque el perro está contigo durante todo el juego y se puede acariciar en cualquier momento”, dijo un usuario en respuesta al mencionado tweet. “¿Por qué no acariciar a Torgal después de cada caza exitosa?”

I’m watching my brothers dog and she won’t let me pet Torgal. Loses her mind if I try. She barely accepts him being on screen right now. pic.twitter.com/k4sqbGoSah

— Alan (@LastGunslinger9) June 26, 2023