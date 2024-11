Al tratarse de un shonen de batalla, la pregunta de quién es el personaje más fuerte en Dragon Ball es algo que nunca abandona a los fans. Ahora, con el estreno de Daima, este debate ha regresado, y la comunidad parece que no puede encontrar una respuesta clara.

En el sexto episodio de Dragon Ball Diama, Kaio Shin revela que Goku es el personaje más fuerte en el universo, al menos en ese momento. Esto ha provocado un sin fin de opiniones, unas a favor y otras en contra. Recordemos que este anime se lleva a cabo un año después de los eventos del arco de Buu, por lo que Goku ya cuenta con la transformación de Super Saiyajin Fase 3, y Kakaroto fue quien derrotó al villano en turno.

