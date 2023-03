Estrenada en 2014, dirigida por Chad Stahelski, producida por David Leitch, escrita por Derek Kolstad y protagonizada por Keanu Reeves, John Wick se convirtió en una saga de culto en el género de películas de acción. La cuarta entrega de esta franquicia se estrena a fin de mes.

Las primeras reacciones a John Wick: Capítulo 4 ya están saliendo a la luz y parece que la crítica ama cada segundo del filme. Esta entrega está recibiendo cumplidos de manera casi unánime por su insuperable calidad de ejecución.

Quienes ya tienen la suerte de haber visto la película aplauden el trabajo de Stahelski en la secuela mencionando que el director lleva la narrativa un gigantesco paso hacia adelante en esta ocasión. De acuerdo con el propio Stahelski, se trata de la película más ambiciosa de la saga.

#JohnWick4 absolutely rocks, start to finish. Keanu Reeves finds new ways to impress with stunning action and surrounds himself by incredible franchise newcomers.

Chapters 1-3 world-built and Chapter 4 could run with all of it.

An epic big screen blast. CINEMA! pic.twitter.com/KUo69tIQys

— The Brandalorian (@BrandonDavisBD) March 6, 2023