Creador de My Hero Academia comparte nueva ilustración

Hace algunos meses al fin se terminó el manga oficial de My Hero Academia, mismo que ha gustado de maneras diferentes a los fanáticos de este proyecto que inició por el año 2016, lo cual para muchos es el cierre de una era, aunque no está de más decir, todavía faltan cosas por mostrar en términos de la animación. De hecho, el creador de la obra aún no estaría preparado para dejar ir a los personajes, por lo que le ha dado sorpresas a los seguidores.

En anticipación a la exposición de arte de la saga programada para el verano de 2025, el autor Kohei Horikoshi ha compartido una nueva ilustración que une a los personajes Deku e Shigaraki en una impactante composición. La obra, publicada en la red social X, ha generado gran expectación entre los fanáticos de la franquicia.

La ilustración destaca por su impecable detalle y simbolismo. En ella, ambos aparecen sentados lado a lado, luciendo la vestimenta que portan en el clímax del manga. La iluminación refuerza la dicotomía entre ambos: los ojos de Deku reflejan la luz del sol, mientras que los de Shigaraki se sumergen en sombras. Este contraste subraya las personalidades y trayectorias opuestas de ambos personajes, quienes encarnan la lucha entre la justicia y la maldad en la obra.

Además de representar la enemistad entre estos, la ilustración alude a la confrontación histórica entre All Might y All For One, figuras centrales en la narrativa de la serie. La trágica historia de Shigaraki, quien sufrió un pasado desolador tras la ausencia de héroes en su momento de mayor necesidad, refuerza la profundidad del personaje como víctima y villano. Este trasfondo conecta directamente con la crítica social que Horikoshi ha planteado a lo largo del manga.

La exposición de arte promete ser un evento destacado para los seguidores de My Hero Academia, celebrando no solo el éxito de la franquicia, sino también la habilidad de Horikoshi para capturar emociones complejas y conflictos morales en cada trazo. Esta nueva ilustración es un anticipo del nivel artístico que los fans podrán disfrutar en el próximo evento.

