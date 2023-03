Counter-Strike 2 ya tendría ventana de salida

Valve desde hace un buen tiempo no ha lanzado juegos desarrollados por sus propios programadores, y eso ha llevado a que los jugadores se hayan olvidado de cierta forma de Counter-Strike 2, mismo que aún no tiene fecha de lanzamiento. Sin embargo, el proyecto no está descartado ni nada parecido y prueba de ello es su ventana de salida para este año.

Según lo que comenta Valve, el juego será lanzado en este mismo verano, por lo que los meses a tomar en cuenta serían junio, julio y agosto. Además de eso, se dice que será la experiencia más enriquecedora de la franquicia. Obviamente, el primer título tendrá una actualización totalmente gratuita para quienes ya tengan su copia comprada.

Aquí algunos detalles de sus creadores:

Todas las nuevas funciones del juego se revelarán cuando se lance oficialmente este verano, pero el camino hacia Counter-Strike 2 comienza hoy como una prueba limitada para jugadores selectos de CS:GO. Durante este período de prueba, evaluaremos un subconjunto de funciones para resolver cualquier problema antes del lanzamiento mundial.

No está de más decir, que el videojuego tiene en estos momentos una prueba limitada para jugadores seleccionados, estos son normalmente usuarios frecuentes del videojuego que siguen ganando partidas día a día. Esto para poder realizar entrevistas y que así se pulan ciertos detalles con errores que se pueden haber detectado en el proceso.

Recuerda que el primer Counter-Strike está disponible en Steam.

Vía: VGC

Nota del editor: Al fin después de mucho tiempo llegará esta entrega, muy esperada por los fanáticos de los shooters competitivos. Ya veremos si al final vale la pena, ya que los usuarios de hoy en día son exigentes.