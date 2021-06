Cosplayer logra recrear a la perfección el traje de Isaac Clarke en Dead Space

Conforme pasa el tiempo, el convertirse en un cosplayer va más allá de simplemente vestirse como un personaje en específico. Estas personas invierten cientos de horas y mucho dinero en recrear hasta el más mínimo detalle de un traje. Ahora, recientemente un fan de Dead Space se volvió viral al mostrarnos una versión funcional de la armadura que porta Isaac Clarke en los juegos de horror.

Por medio de Reddit, el usuario Johnny Goodwill compartió su más reciente creación: el traje de Isaac Clarke en el primer Dead Space. Lo interesante de este proyecto, es que la espina del traje se ilumina con diferentes cantidades de luz para reflejar la cantidad de salud que le queda al personaje, tal como sucede en los juegos.

Goodwill revela que ha estado trabajando en este proyecto desde 2018 y fue hecho con espuma EVA y cuero genuino. Junto a las miles de personas que no paran de asombrarse con este trabajo, Ian Milham, que trabajó como director de arte en Dead Space, se sumó a la conversación y felicitó al cosplayer por su trabajo. Esto fue lo que comentó:

This Isaac Clarke cosplay that https://t.co/l6IoRmdtne created is the best I've seen! 👀😍 pic.twitter.com/2L2h2iwnIe

— Ian Milham (@Monkey_Pants) June 1, 2021