Tendremos nueva información de The Cuphead Show y The Witcher la próxima semana

Además de todas las noticias de videojuegos que veremos en unos días, en la próxima semana se llevará a cabo la Netflix Geeked Week, un evento en donde la plataforma de streaming planea proprocionar nueva información sobre alguna de sus producciones basadas en videojuegos, animes y cómics. Ahora, recientemente se reveló exactamente cuándo tendremos un adelanto de The Cuphead Show.

De acuerdo con Geoff Keighley, algunos de los anuncios planeados para la Netflix Geeked Week formarán parte del Summer Game Fest. De esta forma, el próximo 11 de junio a partir de 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), tendremos nueva información sobre las producciones basadas en videojuegos, es decir, Resident Evil: Infinite Darkness, The Cuphead Show y la segunda temporada de The Witcher.

New #SummerGameFest Event Alert:@NetflixGeeked Week: Gaming Streaming Friday, June 11 at 9 am PT / Noon PT@geoffkeighley joins @NetflixGeeked to debut shows and films based on your favorite games! Add to calendar at https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/L7GgZPnbHh — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 1, 2021

De igual forma, Keighley señala que los programas presentados se basarán en “tus juegos favoritos”, por lo que podríamos ser testigos de algunas revelaciones a lo largo de la próxima semana. Junto a las series de videojuegos, la Netflix Geeked Week nos proporcionará nueva información relacionada con The Umbrella Academy, Masters of the Universe, The Sandman, Cowboy Bebop, Lucifer y Sweet Tooth.

Netflix Geeked Week se llevará a cabo del 7 al 11 de junio, y el evento de videojuegos tomará lugar el 11 de junio a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México).

Vía: Geoff Keighley