Consigue World War Z y dos juegos más para tu PC gratis

¿Consiguieron Watch_Dogs y The Stanley Parable gratuitamente en la última semana? Bien. Para aumentar tu catálogo de juegos para disfrutar durante este periodo de cuarentena y distancia saludable, puedes conseguir tres juegos gratuitos vía la Epic Games Store. Estos son: World War Z, Figment y Tormentor × Punisher.

La semana pasada les comentamos que podrías obtener gratuitamente Figment y Tormentor × Punisher, pero la llegada de World War Z a esta iniciativa ha sido una sorpresa para todos. Lo único que necesitas hacer para reclamar tus copias digitales en PC de estos títulos, es ingresar a la Epic Games Store y completar el proceso de compra. Así de simple.

⭐ FREE THIS WEEK ⭐

Figment, Tormentor x Punisher, and… surprise! World War Z, courtesy of Saber Interactive. All three are yours to keep on the Epic Games Store. https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/DaWdh7TPZo

— Epic Games Store (@EpicGames) March 26, 2020