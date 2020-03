Desarrolladores de Just Cause adelantan su siguiente proyecto

Avalanche Studios, el equipo detrás de la saga de Just Cause, ha anunciado el día de hoy una nueva identidad corporativa para sí mismo y otros dos estudios. Avalanche Studios Group será su nuevo nombre, que también agrupa a los dos desarrolladores previamente mencionados así como a Expansive Worlds, conocidos por Hunter: Call of the Wild, y Systemic Reaction, conocidos por Generation Zero.

Este nuevo nombre colectivo, de acuerdo con su CEO, Pim Holfe, representa el inicio de una nueva era para la compañía:

“Aunque nos hemos expandido a tres divisiones creativas, nuestro único enfoque es traer experiencias de mundo abierto inmersivas a millones de jugadores en todo el mundo.”

Para celebrar esto, Systemic Reaction ha compartido un pequeño adelanto sobre su siguiente proyecto:

A estas alturas, es fácil asumir que probablemente se trata de un juego para PS5 y Xbox Series X. Por lo poco que podemos ver en este adelanto, parece ser que el proyecto contará con elementos de supervivencia y un toque de terror.

Fuente: Avalanche Studios