Consigue PS+ con un 50% de descuento

Servicios como PlayStation Plus han demostrado ser fundamentales para millones de usuarios. Gracias a esto, es posible disfrutar del componente online de cientos de juegos y, por si fuera poco, puedes descargar varios títulos sin costo adicional cada mes. Si no cuentas con una suscripción a esta plataforma, esta es tu oportunidad, ya que PlayStation está ofreciendo un 50% en PS+.

Todos aquellos que NO cuentan con una cuenta registrada en PlayStation Plus, pueden ingresar a este sitio, para suscribirse a esta plataforma por un año a mitad de precio. De esta forma, no tienes que preocuparte por pagar los $40 que usualmente cuesta el servicio, sino que solo necesitas pagar $19.99 dólares por tu primer año.

Es importante mencionar que esta oferta solo es válida para aquellos que NO estén suscriptores. La promoción está dirigida para usuarios completamente nuevos. De igual forma, solo tienes entre el día de hoy, 19 de agosto, y el 30 de este mes, para aprovechar esta promoción.

Con PlayStation Plus tienes acceso a los modos online de varios juegos, 100 GB de memoria para almacenar información en la nube, contenido único, como descuentos adicionales en la PS Store, y podrás obtener un par de juegos cada mes sin costo adicional. Si cuentas con un PS5, también podrás hacer uso de la PlayStation Plus Collection, la cual te dará acceso a títulos como Persona 5, God of War, Monster Hunter World y más.

Vía: PlayStation