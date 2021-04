Confiable insider asegura que el remake de KOTOR es toda una realidad

El año pasado se reportó que ya se estaba trabajando en un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic para plataformas actuales. Desde ese entonces casi no hemos vuelto a saber nada sobre él, pero unas recientes declaraciones del notorio Jason Schreier le han dado nueva vida a este rumoreado proyecto.

Platicando en el show de MinnMax, Schreier confirmó que este remake definitivamente existe, pero no quiso dar más detalles al respecto. De igual forma, es importante destacar que Schreier no dijo si todos los previos reportes sobre este juego eran verdad, así que mejor tomar esta información con reserva.

QUÉRES KOTOR? TENÉS KOTOR ✨Jason Schreier, uno de los periodistas de gaming más importantes del mundo, confirma Aspyr está desarrollando la remake de Knights of The Old Republic.pic.twitter.com/O1StW9sFFK — Jules (@juliankaper) April 20, 2021

Anteriormente, se dijo que Aspyr Media eran los responsables de estar trabajando en este remake, pero poco después surgió otro rumor de que en realidad era la gente de BioWare quien se encargaría de él. Ahora, lo único que parece ser verdad es que EA no encabezará el proyecto, aunque con todos estos rumores y detalles, será mejor hasta tener algún tipo de confirmación oficial.

