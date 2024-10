Cuando hablamos de remakes, las comparaciones con el trabajo original son siempre una garantía. Al final del día, los jugadores quieren saber qué tan grande es el cambio que presentan ciertos juegos. En el caso de Dragon Quest III, estamos hablando de un título original del NES que llegó a nuestras manos en 1988. Eso fue hace más de 30 años. De esta forma podemos ver el salto visual que nos presenta Square Enix con esta nueva comparativa.

Dragon Quest III HD-2D Remake utiliza el mismo estilo visual que hemos visto en juegos como Octopath Traveler y Live A Live, por lo que el salto visual con lo que vimos en el NES es grande. El detalle es increíble, la iluminación y partículas realistas le dan un toque único a la experiencia, y la escala llega a un nuevo nivel. Todo esto lo podemos ver en la siguiente comparativa.

Este no es el primer remake que hace uso del HD-2D, puesto que Live A Live y Star Ocean: The Second Story R también contaban con el mismo estilo visual que combina personajes en 2D con ambientes en 3D con múltiples aspectos realistas, como la iluminación, fuego y el agua. De igual forma, este será el segundo remake de Dragon Quest III, puesto que también tuvo una versión mejorada en Super Famicom.

Te recordamos que Dragon Quest III HD-2D Remake llegará PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el 14 de noviembre de 2024. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre este título. De igual forma, tráiler revela más novedades para el juego.

Nota del Autor:

Para ser sincero, no soy tan fan de la forma en la que Dragon Quest III HD-2D Remake y Star Ocean: The Second Story R utilizan los personajes en 2D con locaciones claramente en 3D, algo que le quita un poco la magia al HD-2D que vimos con Octopath Traveler y Triangle Strategy, pero no se ve mal.

Vía: DQ_PR