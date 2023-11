Co-fundador de Rockstar revela sus nuevos proyectos

Dan Houser es uno de los nombres más reconocidos de la industria. En su momento, él y su hermano, Sam Houser, fundaron Rockstar Games, estudio responsables por los juegos de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Sin embargo, el 2020 se reveló que Dan Houser abandonó el estudio que ayudó a crear. Un año después, se dio a conocer su siguiente gran aventura empresarial, conocida como Absurd Ventures. Después de años de espera, el día de hoy se han dado a conocer los primeros dos proyectos de esta nueva compañía.

Por medio de sus redes oficiales, Absurd Ventures reveló sus primeros dos proyectos. Sin embargo, ninguno de estos está relacionado con los videojuegos. Si el estudio tiene pensado involucrarse en este medio interactivo, su objetivo es ofrecer proyecto multimedia. El primero de estos es una novela gráfica conocida como American Caper, y el segundo es una serie de audio narrativa conocida como A Better Paradise.

Esta es la descripción de American Caper:

Por su parte, esto es lo que podemos esperar de A Better Paradise:

AMERICAN CAPER and A BETTER PARADISE⁰First stories coming in 2024⁰⁰We will soon introduce two universes, their characters and lore…⁰https://t.co/zAcpW0O1C5⁰https://t.co/fPzDtzbZU5 pic.twitter.com/iyXwe7eBOo

— Absurd Ventures (@AbsurdVentures) November 29, 2023