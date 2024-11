Clásico de importante trilogía de Game Boy llega a Switch Online

La vida de la consola actual de Nintendo se percibe ya como muy corta, puesto que muchos rumores en torno al dispositivo han circulado, incluso se ha mencionado de manera oficial que será retrocompatible con el software así como con el servicio de Switch Online. Hablando justamente de este último, se siguen liberando juegos de manera periódica, y ahora otro de los clásicos está llegando para deleitar a los fanáticos de los plataformeros.

Para quien no lo sepa, en la Game Boy clásica Donkey Kong tuvo su correspondiente participación, esto con la trilogía de Donkey Kong Land, misma que trasladaba la saga de Country a un formato más compacto, aunque claramente el rendimiento y gráficos eran inferiores a los vistos en SNES. La primera entrega se lanzó en este servicio la semana pasada, y ahora es el turno de Diddy Kong el tomar protagonismo con la segunda parte.

Esta es la descripción del juego:

Donkey Kong Land 2 es un videojuego de plataformas desarrollado por Rare y publicado por Nintendo para la consola portátil Game Boy en 1996. Es una adaptación simplificada de Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, lanzado originalmente para Super Nintendo. En esta entrega, los jugadores asumen el control de Diddy Kong y Dixie Kong, quienes se embarcan en una misión para rescatar a Donkey Kong, secuestrado por el villano King K. Rool. El juego mantiene muchos de los elementos característicos de la saga, como niveles llenos de secretos, enemigos desafiantes y la posibilidad de montar animales compañeros. Aunque limitado por las capacidades técnicas del Game Boy, Donkey Kong Land 2 reproduce fielmente la jugabilidad y gran parte del diseño de niveles de su contraparte de consola, con gráficos y música adaptados al formato portátil. Es considerado un título destacado dentro de la biblioteca del Game Boy por llevar la experiencia de Donkey Kong Country a una plataforma más accesible.

En cuanto a la fecha de lanzamiento para el juego en Switch Online, no habrá que esperar mucho, dado que en el momento del anuncio se confirmó que ya es totalmente jugable, por lo que los usuarios ya pueden disfrutar esta aventura con tan solo actualizar la aplicación. No está de más decir, que se puede acceder al catálogo de los clásicos pagando la membresía más barata, el expansion pack no es requerido.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Creo que se pudieron ahorrar los anuncios por separado si ponían los tres desde la semana pasada. Habrá que ver si el jueves próximo liberan el tercero.