Cinco puntos que debes tomar en cuenta sobre Gears Tactics

La serie de Gears of Wars, o Gears como es referida en la actualidad, se está preparando para dar el salto a nuevos territorios. Aunque la saga se ha caracterizado por ser un shooter en tercera persona, el próximo 28 de abril de 2020 incursionará en el género de los RPG’s tácticos gracias a Gears Tactics. Este título llegará a PC vía Steam, Windows 10 y también estará disponible en Xbox Game Pass para PC (beta) desde el día de lanzamiento. Antes de que te embarques en esta aventura, aquí te tenemos cinco grandes puntos que debes considerar.

Segundo spin off de Gears, el primero a gran escala

Antes que nada, Gears Tactics será la segunda incursión de la serie fuera de los shooter en tercera persona. El primer título en explorar nuevos territorios fue Gears POP!, el cual es un título de estrategia con un gameplay similar al de Clash Royale. De igual forma, la idea de desarrollar un juego Tactics de Gears no es un concepto nuevo, debido a que en la era del Xbox 360 se planeaba llevar a esta franquicia al mundo de los RTS’s con Kinect.

Sin embargo, en una plática que tuvimos con Tyler Bielman, Director de Diseño de Gears Tactics, nos mencionó que este nuevo desarrollo no tiene relación con el cancelado Tactics de 360. De esta forma, este título planea combinar el característico estilo de juego de Gears of War con el gameplay que ofrecen los RPG tácticos.

Pero, ¿qué significa esto? Bueno, Gears Tactics ofrece una mayor libertad en movimiento y acciones que cualquier título táctico tradicional. Para comenzar, no hay una cuadrícula en los escenarios, es decir, puedes moverte tanto como lo desees, siempre y cuando consideres las capacidades de tus personajes. En lugar de posicionarte en una zona y atacar, tienes a tus disposición una cierta cantidad de puntos de acción, los cuales puedes usar para ejecutar una serie de comandos en cualquier orden y las veces que sea posible.

De igual forma, tenemos a nuestra disposición una habilidad conocida como overwatch, la cual podrás emplear como una táctica defensiva que convierte a tus unidades en torres de guardia dedicas a eliminar todo lo que se mueve. Para nivelar el plano, los enemigos serán bastante agresivos y pueden emplear tácticas complejas que te harán pensar dos veces cada acción.

Gears con un toque de RPG

En Gears Tactics no podrás sobrevivir con simples ataques frontales. Este es un juego de estrategia, y como tal, existen varios elementos del meta juego que debes considerar. En total hay cinco clases diferentes, las cuales van desde el simple scout, pasando por un heavy, y hasta un sniper. Cada uno tendrá la posibilidad de emplear hasta 30 habilidades.

El estilo de juego de cada persona no sólo se verá refleja en la forma que usarás estas habilidad. Aunado a esto, cada personaje podrá subir de nivel y mejorar un árbol de progresión enfocado en cuatro puntos importantes. Desde hacerlo más fuertes físicamente, hasta convertirlos en un muro de defensa para ayudar en el campo de batalla.

Pero la personalización no termina en las habilidades activas y pasivas, debido a que también debes de considerar las armas y el diferente equipo que tengas a tu disposición, el cual también es posible cambiar de color de diferentes formas. Podrás obtener un armamento variado como recompensa en tus misiones o de otros personajes. Microsoft y The Coalition han dejado bastante en claro que en Gears Tactics no se incluirá algún tipo de microtransacción. Todo lo pondrás encontrar en el juego, sin la necesidad de sacar tu billetera.

Una historia muy a la Gears

Gears Tactics se desarrolla 12 años antes del suceso del primer juego de la serie y tendrá a Gabe Díaz, padre de Kate Díaz, como protagonista. Así que puedes esperar referencias a las dos sagas principales y un par de novedades que se conectarán con la narrativa principal.

La historia que nos ofrece Bielman y su equipo es característica de la serie de Gears, con todo y el presupuesto de una producción AAA. Es decir, está centrado en los personajes, los cuales se embarcarán en un viaje para derrotar a Ukkon, un científico loco de la horda de los Locust. Todas las cinemáticas se desarrollarán en tiempo real, así que podrás ver a los personajes principales usar las armaduras que has recolectado y personalizado.

Encuentros colosales como en ningún otro juego táctico

Gears of Wars es reconocido por sus colosales enemigos. Las batallas contra los colosales jefes siempre han sido y serán tan característicos de la serie como la icónica Lancer. Así que en Gears Tactics podrás esperar enfrentamientos que le rindan honor a la serie.

Estos enfrentamiento nos harán reconsiderar todo el tipo de estrategias a nuestra disposición. Un jefe nunca se queda quieto y tiene varios ataques a su disposición, algunos con capacidades destructivas que abarcan un tercio del escenario. Será nuestra tarea encontrar la forma más óptima de lidiar con el jefe, así como con los enemigos normales que se interpongan.

Sacándole el mayor provecho a tu PC

Gears Tactics llegará a PC, así que puedes esperar una gran serie de opciones de personalización dependiendo del poder de tu equipo. Sin embargo, si no tienes los mejores componentes en el mercado, aún podrás disfrutar de este título, debido a que es posible modificar la calidad visual y sonora de una forma sencilla desde el menú.

Desde las texturas hasta los ambientes, podrás crear una experiencia que se desarrolle dentro de las capacidades técnicas de tu computadora. Obviamente, entre más poderoso sea el hardware y en mayor calidad selecciones tus opciones de rendimiento, tu experiencia visual y sonora podrá mejorar.

Gears Tactics llegará a PC vía Steam y Windows 10 el próximo 28 de abril 2020. Si eres de los que gozan de Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Game Pass para PC (beta), tendrás acceso a este juego el mismo día de lanzamiento. Aunque se ha mencionado que una versión para consolas está planeado, por el momento, ni The Coalition ni Microsoft han confirmado si estará disponible para Xbox One o Xbox Series X, ni cuándo llegará a las manos de estos usuarios.

