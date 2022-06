Chris Pratt menciona que Mario en la película será bastante diferente

El año pasado el mundo de fanáticos de Nintendo se estremeció debido a una razón, la selección del elenco oficial de voces para la película de Super Mario que estrenará en 2023. Como ya se sabe, el papel protagónico lo tiene ni más ni menos que Chris Pratt, actor que ahora ha dado a conocer más detalles acerca de su participación en el filme de Mario.

Mediante una entrevista reciente, el actor mencionó algunos detalles que los fanáticos de la franquicia podrán esperar en el largometraje, asegurando que “será algo diferente a lo que todos hayan escuchado”. Esta aclaración tiene mucha razón detrás, después de todo nunca se ha visto hablar a Mario de forma fluida en los videojuegos, más allá de pocas frases.

Claro, están las series animadas de los años 80’s. Pero en la película se va a tomar un enfoque más contemporáneo, con animación parecida al CGI de los juegos oficiales.

Aquí su declaración:

Trabajé muy de cerca con los directores y probé algunas cosas y llegué a algo de lo que estoy muy orgulloso y no puedo esperar a que la gente lo vea y lo escuche. Es una narración de voz en off animada. No es una película de acción real. No voy a usar un traje de plomero corriendo por todas partes. Estoy proporcionando una voz para un personaje animado, está actualizado y es diferente a todo lo que hayas escuchado antes en el mundo de Mario.