Checa el impresionante tráiler de lanzamiento para Hyrule Warriors: Age of Calamity

El próximo 20 de noviembre estará disponible Hyrule Warriors: Age of Calamity, y el día de hoy Nintendo publicó el tráiler de lanzamiento de este título, el cual nos muestra un poco más de la historia del juego, así como algo de gameplay de los personajes disponibles.

Aunque el tráiler no cuenta con spoilers, aquellos que desean experimentar este título sin tener conocimiento previo, será mejor que eviten este avance por el momento. Age of Calamity se desarrolla 100 años antes de los eventos de Breath of the Wild, en donde podremos vivir el despertar de Calamity Ganon.

Te recordamos que nuestra reseña de Hyrule Warriors: Age of Calamity ya está disponible, y aquí la puedes checar. De igual forma, algunos spoilers del juego ya circulan por el internet, así que ten cuidado.

Vía: Nintendo