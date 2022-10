La semana pasada por fin se estrenó el primer tráiler de la película de Super Mario Bros. De esta forma, todo tipo de comentarios sobre este avance han circulado por internet en los últimos días. Una de las opiniones más frecuentes ha señalado que Chris Pratt no le rinde honor al trabajo de Charles Martinet, quien por años se ha encargado de darle vida a este personaje en los videojuegos. Es así que muchos fans tomaron esta oportunidad para agradecerle por su labor.

Por medio de Twitter, cientos de personas le enviaron diversos mensajes de agradecimiento a Martinet por darle vida a Mario a lo largo de los años. Una de estas personas fue Tara Strong, famosa actriz de voz que ha participado en series como Las Chicas Superpoderosas y Los Padrinos Mágicos. En respuesta, Martient comentó:

“Te amo Tara! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Tu amor y amabilidad significan más de lo que nunca podrías saber, y realmente tocaron mi corazón. Mis ojitos parecen gotear hoy… con tierno cariño. Gracias…”

I love you Tara! Thank you so much! Thank you everybody! Your love and kindness mean more than you could ever know, And genuinely touched my heart. My little eyes seem to be leaking today… with tender affection. Thank you… — Charles Martinet (@CharlesMartinet) October 7, 2022

De esta forma, aún más fans tomaron esta oportunidad para mandarle cientos de mensajes de apoyo y agradecimiento a Martinet:

“De un frío febrero en las afueras de Nintendo NY hace muchos años. Una de las pocas fotos de mí que amo lo suficiente como para conservarla. Debe haber estado bajo cero, pero saliste corriendo de ese edificio en una camiseta y recorriste la enorme fila, chocando los cinco con todos los que pasaban corriendo. ¡Sonabas como Mario!”

From a cold February outside Nintendo NY many a year ago. One of the few pictures of myself I love enough to keep. It must've been below freezing out but you ran out that building in a t-shirt and down the huge line, high fiving everyone you ran past. You sounded just like Mario! pic.twitter.com/J21vNSuEzD — flips_bad (@BadFlips) October 7, 2022

“He podido reunirme contigo dos veces y ambas han sido lo más destacado de mi tiempo en la convención. Eres absolutamente una de las personas más increíbles y siempre me haces sonreír. ¡Espero verte de nuevo algún día!”

I’ve been able to meet you two times and both have been the highlights of my time at the convention. You’re absolutely one of the most amazing people and you always make me smile. I hope to see you again someday! https://t.co/ZnGawmd8LE — SZG (@SuperZeldaGirl) October 8, 2022

“Te conocí brevemente en el E3 cuando Odyssey acababa de salir. Fuiste tan amable y lleno de energía, y eso significó mucho para mí y para todos los presentes. Gracias por ser la voz y el espíritu de nuestro héroe bigotudo favorito”.

I got to meet you briefly at E3 when Odyssey was just coming out. You were so kind and full of energy, and that meant a lot to myself and everyone there. Thanks for being the voice and spirit of our favorite mustached hero. pic.twitter.com/3d5J8VMoWq — Brian Jaworski (@ShadowXion) October 7, 2022

Aunque Martinet no le dará vida a Mario en la película, el actor de voz sí tendrá un papel en este proyecto. Pese a que por el momento se desconocen los detalles, se ha señalado que su participación será la de un cameo para todos los fans. En temas relacionados, compositor de Nintendo está involucrado en este proyecto. De igual forma, estos son los mejores memes del primer tráiler de la cinta.

Vía: Twitter