Captain America 4 ya tiene director

Momentos después de que el último capítulo de Falcon and the Winter Soldier se estrenara en Disney+ hace ya más de un año, se reveló que Captain America 4 ya estaba en desarrollo, con Anthony Mackie en el papel principal. Después de mucho tiempo en silencio, recientemente se dio a conocer que ya hay un director para esta cinta.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Julius Onah, reconocido por The Cloverfield Paradox y Luce, será el encargado de dirigir la cuarta película de Captain America. Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre la historia y los actores que aparecerán en este proyecto, más allá de Mackie.

Al ser cuestionado sobre esta película, Nate Moore, el productor, mencionó lo siguiente en el podcast de Comicbook:

“Creo que no es Steve Rogers y creo que eso es algo bueno. Porque para mí, este nuevo Cap es Rocky. Va a ser el desvalido en cualquier situación. No es un súper soldado. No tiene cien años. No tiene a los Vengadores. ¿Qué sucede con este tipo que anuncia públicamente, sin apoyo, ‘Soy el nuevo Capitán América’? ¿Qué pasa después? Creo que es fascinante porque es un chico. Es un tipo con alas y un escudo, pero es un tipo. Entonces, vamos a ponerlo a prueba y hacer que se lo gane, y ver qué sucede cuando es superado en peso, superado, superado en todo. ¿Qué hace que alguien sea el Capitán América? Voy a argumentar que no es ser un súper soldado. Y creo que vamos a probar eso con Mackie y Sam Wilson”.

Actualmente, no hay más información sobre este proyecto. No hay fecha de estreno, pero es probable que Captain America 4 forme parte de la quinta fase del MCU. Junto a esto, las declaraciones de Moore parecen indicar que esta será una cinta más personal para este personaje, y no contará con la participación de muchos miembros de los Avengers.

Nota del Editor:

Aunque sí quiero ver Captain America 4 cuando llegue a los cines, la idea de que la historia estará alejada de los grandes problemas de los Avengers es algo que ya vimos, tiene resultados mixtos. Solo espero que la cinta protagonizada por Anthony Mackie tenga un buen desempeño.

Vía: The Hollywood Reporter