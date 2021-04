Call of Duty: Warzone supera la increíble cantidad de 100 millones de jugadores

Call of Duty: Warzone, el battle royale de la serie, llegó al mercado de forma gratuita el pasado mes de marzo de 2020. Desde entonces, el juego ha sido considerado uno de los mejores exponentes de este género. De esta forma, en poco más de un año, este título ha logrado la impresionante cantidad de 100 millones de jugadores registrados.

Por medio de un tweet, la cuenta oficial de Call of Duty comentó que en solo 13 meses Warzone alcanzó este increíble hito. La última vez que la compañía compartió información similar fue en octubre del año pasado, cuando se reveló que el battle royale había superado los 80 millones de jugadores. Es así que, en cinco meses 20 millones de personas se sumaron a uno de los títulos más populares del momento.

100 million players and counting.

Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU

— Call of Duty ⚠️ (@CallofDuty) April 20, 2021