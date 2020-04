Bravely Default II no tendrá los mismo errores de Bravely Second, afirma productor

Muchos de los fans de la serie de Bravely nos sorprendimos durante The Game Awards 2019, cuando Square Enix anunció Bravely Default II. Recientemente, Tomoya Asano y Masashi Takahashi, productores de este juego, tuvieron una entrevista con la revista Famitsu, en donde hablaron un poco más sobre la música, estilo visual, el equipo que forma parte del desarrollo, y mencionaron que no planean cometer los mismo errores de Bravely Second.

La entrevista completa estará disponible hasta el próximo 16 de abril, pero actualmente se puede encontrar un pequeño preview en la página de Famitsu. Antes que nada, Tomoya Asano comenzó la entrevista disculpándose por Bravely Second:

“Antes de profundizar en los detalles de Bravely Default II en esta entrevista, me gustaría disculparme con los fanáticos sobre Bravely Second. Había partes de ese juego que no cumplían con las muchas expectativas que tenían los fanáticos. El equipo de desarrollo reflexionó profundamente sobre los problemas de Bravely Second y lo demostró en todos nuestros siguientes proyectos”.

Durante la entrevista se reveló que después de la mixta recepción de Bravely Second, el futuro de la serie era incierto. Sin embargo, después del éxito que fue el juego móvil Bravely Default: Fairy’s Effect, así como Octopath Travler, Square Enix logró darles una oportunidad más con esta franquicia.

En cuanto al equipo detrás de este proyecto, Revo, el compositor del original Bravely Default regresará en la misma posición. Naoki Ikushima, ilustrador de Octopath Traveler, es el único diseñador de personajes que trabaja en Bravely Default II. Lamentablemente Akihiko Yoshida, famoso por su trabajo en Tactics Ogre, y quien participó en el juego original, no regresa para la secuela.

Bravely Default II llegará de manera exclusiva a Nintendo Switch en algún punto de 2020. Actualmente está disponible un demo del juego en la eShop, y puedes checar nuestro gameplay aquí.

Vía: DualShockers