A pesar de los problemas que plagaron el lanzamiento de Bloodstained: Ritual of the Night, el juego ha llegado ser considerado uno de los mejores metroidvanias de los últimos años y el trabajo de Koji Igarashi ha sido admirado por miles de personas. Ahora, el creador de este juego ha revelado que Bloodstained: Ritual of the Night ya supera el millón de unidades vendidas, y espera crear toda una serie alrededor de esta propiedad.

En una reciente entrevista con Famitsu, Igarashi reveló que el juego que llegó a nuestras manos en 2019 ya supera el millón de copias vendidas alrededor del mundo. Esto fue lo que comentó al respecto el desarrollador:

“He creado muchos juegos en mi vida, pero este es el primero en el que realmente tomé en serio desde que dejé atrás a las grandes empresas. Así que este es uno de los juegos más importantes que he creado. Hemos vendido más de un millón de copias ahora, así que realmente tengo que hacer todo lo posible si quiero convertir esto en una serie”.

De igual forma, Igarashi habló sobre la posibilidad de expandir la IP. A pesar de que en el pasado el desarrollador había mencionado que espera crear diferentes juegos con su estudio ArtPlay, en la reciente entrevista reveló que también aspira a trabajar en IPs que logren destacar como los pilares de su carrera independiente, siendo Bloodstained uno de estos:

“Mi mayor aspiración es que ArtPlay se convierta en una empresa que tenga varios hierros en el fuego, no solo uno. Ritual of the Night podría ser uno de nuestros principales cimientos, especialmente si mantenemos la serie en marcha y lo hacemos bien. Entonces podemos tener otro juego con la misma cantidad de integridad detrás al mismo tiempo”.

Aunque por el momento se desconoce cuál es el siguiente paso para Koji Igarashi y ArtPlay, el legendario desarrollador ha mencionado que planea tomarse el tiempo necesario con su próximo proyecto para entregarle a un público la experiencia que merecen y evitar repetir los errores que sufrió Bloodstained: Ritual of the Night en su lanzamiento.

Vía: Nintendo Everything