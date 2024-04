Bloodborne Kart sí se lanzará después de todo

Desde hace tiempo algunos fans de PlayStation se han puesto manos a la obra para crear un juego de Karts inspirado en la saga de Bloodborne, el cual tuvo obvios tropiezos, dado que Sony se puso en el camino para evitar que se lanzara, haciendo pensar a los entusiastas que se había cancelado. Sin embargo, el proyecto se convertirá en toda una realidad, pero se tuvieron que hacer algunos ajustes para evitar los problemas de derechos de autor que podrían dar de nuevo marcha atrás al juego.

El título ahora llevará el nombre de Nightmare Kart, el cual se supone llegaría el 31 de enero en la página de itchio, pero que ahora ha cambiado la fecha por el tema legal con PlayStation. En noviembre se anunció que el juego estaba programado pero la desarrolladora Lilith Walther recibió una carta exigiendo que eliminara la marca Bloodborne. Esto llevaría al retraso mencionado para que ahora sea lanzado el próximo 31 de mayo en dicha página que aloja otros lanzamientos como Celeste 64.

🏁🩸INTRODUCING: NIGHTMARE KART🩸🏁

Releasing for FREE 5/31/2024 on Steam and Itchio!!

➡️ 20 Racers!

➡️ 16 Maps!

➡️ Legally distinct!

➡️ Full campaign mode w boss fights!

➡️ VS Battle mode!

💉 THIS NIGHTMARE WILL NEVER END 🐥#NightmareKart 🏍️ pic.twitter.com/XR5ury6kxl

— 🪄✨ PSX Bunlith 🐰🏳️‍⚧️ BLM ACAB 🇵🇸 (@b0tster) April 2, 2024