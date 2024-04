Capcom reporta las ventas de Dragon’s Dogma 2

Hace semanas se ha lanzado a la venta el tan esperado Dragon’s Dogma 2, juego RPG de mundo abierto que ha dado mucho de qué hablar, dado que se trata de uno los juegos más ambiciosos en cuanto a los terrenos por explorar, así como la duración de horas que toma completarlo. También, se hizo de una polémica por la implementación de microtransacciones, las cuales realmente no hacen mucho daño, ya que al final no se trata de un proyecto competitivo en la parte de online.

Independientemente de esto, han salido reportes nuevos de cómo le ha ido al título en cuanto al apoyo comercial por parte de los fans, y hay buenas noticias, ya que Capcom publicó que la entrega ha vendido aproximadamente poco más de dos millones de copias entre digitales y físicas. Los propios desarrolladores han agregado que con este aporte la saga ya vendió 10 millones, por lo que la primera entrega debió acumular ocho millones, pero no se limita al lanzamiento original sino también a los remasters y el DLC.

Dragon's Dogma 2 has sold over 2.5 million units, taking the series to over 10 million units worldwide. Thank you for your support.

We recently released an update for #DragonsDogma2, and will continue to support the game in the future. https://t.co/2Xigch7O2w

— Dragon's Dogma (@DragonsDogma) April 2, 2024