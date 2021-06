Bloober Team y Konami anuncian colaboración. ¿Un nuevo Silent Hill ya está en camino?

A principios de año vimos el lanzamiento de The Medium, un juego de terror inspirado en Silent Hill desarrollado por Bloober Team. Aunque esta experiencia no llamó mucho la atención, sí comenzó una serie de rumores que apuntaban a una colaboración entre el estudio europeo y Konami, con el objetivo de crear un nuevo Silent Hill. Ahora, el día de hoy se ha revelado que estas dos compañías han establecido una alianza estratégica para desarrollar más juegos dentro de IP establecidas, así como la creación de propiedades originales.

Es importante mencionar que Bloober no ha sido adquirido por Konami, y el estudio polaco sigue conservando su autonomía, solo que ahora tiene a su disposición las propiedades de la compañía japonesa, así como su apoyo al momento de publicar estos nuevos proyectos. Esto fue lo que comentó Piotr Babieno, presidente del Bloober Team:

“Es un día histórico para mí y la culminación de varios años de nuestro trabajo. El hecho de que una empresa tan reconocida como KONAMI haya decidido cooperar estratégicamente con Bloober Team significa que también nos unimos a los líderes mundiales en juegos y nos convertimos en un socio igual para los jugadores líderes en este mercado”.

Por su parte, estos fueron los comentarios de Hideki Hayakawa, Director Representante, Presidente Konami Digital Entertainment, al respecto:

“Hemos estado proporcionando contenido de entretenimiento único mediante el uso de tecnología de la información. En la industria del entretenimiento digital, se esperan cambios significativos en el entorno empresarial en el futuro. Esperamos combinar las características y fortalezas de Bloober Team y nuestras respectivas para crear contenidos de alta calidad”.

Aunque por el momento no hay información oficial respecto a los proyectos de esta colaboración, un reporte de VGC asegura que uno de los juegos en desarrollo es un Silent Hill, con un estudio japonés trabajando en otro título de esta serie. De igual forma, este medio menciona que, originalmente, Konami se acercó a Supermassive Games, responsables de Until Dawn, pero estas conversaciones no llegaron a concretarse.

Esperemos tener información oficial respecto al futuro de Silent Hill en un futuro. En temas relacionados, Abandoned, el supuesto Silent Hill, retrasó su tráiler hasta agosto.

Vía: Bloober Team