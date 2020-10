Blade Runner: Enhanced Edition se ha retrasado de manera indefinida

Remasterizar juegos antiguos no siempre es una tarea sencilla. El día de hoy se ha revelado que Blade Runner: Enhanced Edition, una versión actualizada de clásico de PC de 1997, ya no estará disponible este año, como originalmente se creía, y complicaciones en el desarrollo han causado que este título sea retrasado de manera indefinida.

En una reciente entrevista con Eurogamer, Stephen Kick, el director ejecutivo de Nightdive, ha revelado que Blade Runner: Enhanced Edition ha sido una tarea más complicada que otros proyectos a los que se ha sometido el estudio. En su conversación se señalan contratiempos relacionados con la licencia y la tecnología que se usó en su momento.

De igual forma, Kick ha mencionado que el Blade Runner original no presentaba animaciones manipuladas, como lo harían la mayoría de los juegos. En cambio, cada animación para los personajes era un modelo diferente, lo que significa que hay miles de modelos en el juego. Pero debido a preocupaciones de tamaño, cada modelo es realmente solo una pieza, lo que deja enormes lagunas que Nightdive tiene que llenar para remasterizar y actualizar el juego correctamente.

De esta forma, el juego ya no estará disponible este año, y llegará a Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC en un futuro no especificado. Esperemos tener nueva información lo más pronto posible.

