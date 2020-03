Black Widow ha sido retrasada indefinidamente

El miedo de muchos se ha vuelto realidad. Debido al virus COVID-19, Marvel y Disney han llegado a la difícil decisión de retrasar indefinidamente el lanzamiento de Black Widow, cinta que daría pie la cuarta fase del MCU. Por el momento se desconoce cuándo podríamos ver esta película en los cines.

Originalmente Black Widow llegaría a los cines el próximo 1 de mayo 2020. De acuerdo con Variety, no hay una fecha tentativa por el momento, y no se sabe si el coronavirus logrará afectar el lanzamiento de más películas, tanto de Disney como de Marvel.

La película protagonizada por Scarlett Johansson no ha sido la única cinta que ha sufrido un retraso a causa del coronavirus, y probablemente no será la última. Producciones como la adaptación de Uncharted y la segunda temporada de The Witcher se han detenido como medida preventiva; y largometrajes como Fast 9, 007: No Tie to Die, Mulan y The New Mutants, han postergado su llegado a los cines para evitar el contagio de la enfermedad.

