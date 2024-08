Bethesda anuncia nueva colección de DOOM

Con más de 30 años de historia, DOOM es una de las series más importantes en los videojuegos. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Bethesda ha anunciado una nueva colección que incluye todas las entregas principales, así como una réplica de la BFG que todos los fans deben de tener

Durante QuakeCon, id Software reveló la nueva DOOM Anthology para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Esta es una colección que incluye Doom, Doom II, Doom 64, Doom 3, Doom (2016) y DOOM Eternal Deluxe Edition, es decir, toda la serie de DOOM por tan solo $79.99 dólares. De igual forma, ya están disponibles las pre-órdenes para la edición física de este paquete.

La edición física incluye un steelbook especial, los seis juegos, así como una réplica de BFG de 5 pulgadas con luces LED y soporte. Esto fue lo que comentó Bethesda al respecto:

“La DOOM Anthology lleva a los jugadores a través de más de tres décadas de matanza de demonios, desde los juegos clásicos que popularizaron el género de disparos en primera persona, hasta el reinicio de la franquicia favorita de los fanáticos y su secuela. Empuña un arsenal de armas poderosas mientras luchas contra hordas de demonios en Marte, en la Tierra y en el infierno en [seis] juegos aclamados por la crítica: DOOM (1993), DOOM II, DOOM 64, DOOM 3, DOOM (2016) y DOOM Eternal Deluxe Edition”.

Ahora, es importante mencionar que la edición física no incluye todos los juegos en el disco o cartucho, puesto que la caja incluye códigos para descargar cada uno de estos títulos, algo que es una lástima, y seguramente no será del agrado de muchos jugadores.

Si bien las pre-órdenes para la DOOM Anthology ya están disponibles en el sitio oficial de Bethesda, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para la colección, y solo se ha mencionado que comenzará a enviarse a los compradores a partir del próximo mes de noviembre de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre DOOM: The Dark Ages aquí. De igual forma, DOOM ahora corre dentro de DOOM.

Nota del Autor:

DOOM es una gran serie. El único título que no he jugado es DOOM 3, pero el resto de las experiencias son muy buenas. Si no has tenido la oportunidad de experimentar algunos de estos títulos, no lo dudes, cada una de las entregas vale mucho la pena.

Vía: Bethesda