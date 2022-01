No es ningún secreto que Battlefield 2042 tuvo uno de los peores lanzamientos de la franquicia, al punto de que sus foros en Reddit podrían ser cerrados debido a toda la toxicidad por parte de la comunidad. El juego no es tan malo como muchos lo hicieron ver, pero ciertamente no cumplió con las expectativas por mucho, y EA obviamente que no está muy contento con ello.

Tom Henderson, confiable insider y filtrador de Battlefield, afirma que EA está “explorando todas las opciones posibles” en cuanto al futuro de Battlefield 2042. Esto incluye que el título eventualmente pueda convertirse en una experiencia free-to-play. Actualmente, el juego se vende a precio completo en todas las plataformas en donde está disponible, por lo que definitivamente sería un drástico cambio.

No obstante, es más probable que Battlefield 2042 sea agregado a EA Play antes de que el publisher decida convertirlo en una experiencia gratuita. También vale la pena destacar que todavía hay muchos importantes problemas por resolver dentro del juego, y EA ya se comprometió a solucionar la gran mayoría de ellos. Será interesante conocer qué le depara el futuro a este juego, pero no debería ser tan sorprendente si efectivamente lo anuncian como un free-to-play.

Nota del editor: Tendría sentido que EA decida convertir a Battlefield 2042 en un juego free-to-play. Después de todo, la comunidad no quedó muy satisfecha ante esta nueva propuesta y seguro que las ventas del juego deben estar por debajo de las expectativas del publisher. Evidentemente, esto también significaría que el juego recibiría microtransacciones.

Via: ResetEra