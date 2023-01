Considerando que Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos, James Cameron tenía la presión de que The Way of Water tuviera un desempeño similar. Sin embargo, a poco más de mes de su estreno en cines, se ha revelado que esta ya es la sexta película más exitosa en la historia.

Recientemente, se reveló que Avatar: The Way of Water ha superado los $1.916 mil millones de dólares. Esta cantidad no solo la posiciona como la sexta más taquillera en la historia, sino que ha superado los $1.906 mil millones de Spider-Man: No Way Home, para así coronarse como la cinta más exitosa tras la pandemia.

Considerando que la cinta sigue proyectándose, y no se descarta la posibilidad de ver algún reestreno en un futuro, la secuela bien podría llegar a superar los $2.048 mil millones de dólares de Avengers: Infinity War y los $2.064 mil millones de Star Wars: The Force Awakens.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Avatar: The Way of Water aquí. De igual forma, actriz habla sobre lo estricto que es James Cameron.

Nota del Editor:

Aunque al principio fue escéptico, ya que la primera película de Avatar no fue de mi completo agrado, tengo que admitir que la secuela es una gran aventura que solo se puede apreciar en los cines, y esta es la razón por la cual ha sido un éxito. Es un evento que una vez que salga de las salas, ya no se podrá disfrutar en forma.

Vía: Forbes