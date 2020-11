¿Assassin’s Creed: Syndicate funciona en un PS5? Este video tiene la respuesta

Hace tiempo, Ubisoft publicó una lista de juegos que no serían compatibles con el PS5, entre ellos Assassin’s Creed: Syndicate. Esto fue una gran sorpresa, especialmente considerando que Sony había mencionado que prácticamente todos los títulos del PS4 funcionarían en su nueva consola, con la excepción de un par de experiencias, y ninguna de ellas provenientes de la compañía francesa. Después de que esto se diera a conocer, Ubisoft eliminó su listado. Ahora, se ha revelado cómo es que corre Syndicate en el PS5.

Recordemos que Assassin’s Creed: Syndicate aparecía en la lista de juegos que no funcionaban en PS5 que compartió Ubisoft. Aunque en su momento no se reveló la razón de esto, se especulaba que esta decisión fue tomada debido a que el título no estaba optimizado para la nueva consola. Esto es algo que se puede ver claramente en el siguiente video de The Amalgam Show.

Como lo pudieron ver, Syndicate sufre de serios problemas visuales, en donde las texturas, sombras y edificios no logran funcionar de manera adecuada. Por su parte, Ubisoft no ha revelado si planea lanzar un parche que corrija estos errores, o dejará al juego en este estado. Considerando que la compañía ya había mencionado que esta entrega no iba a funcionar de forma adecuada, es posible que un parche no esté en desarrollo.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Assassin’s Creed: Valhalla aquí, y su gameplay lo encuentras aquí.

Vía: Kotaku