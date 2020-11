¡Cuidado! Bug de Spider-Man: Remastered está provocando errores fatales en PS5

El PlayStation 5 finalmente se lanzó el día de ayer, pero no lo hizo sin errores. Algunos usuarios reportan varios problemas al momento de instalar sus juegos en un disco duro externo, pero parecen ser casos aislados. Algo de lo que definitivamente deberías cuidarte tiene que ver con Marvel’s Spider-Man Remastered, un extraño bug que podría colapsar por completo tu PS5.

Vía Twitter, Jeff Gerstmann, cofundador del portal Giant Bomb, compartió la siguiente información:

Seems like putting a PS5 into rest mode while Spider-Man Remastered is running crashes the whole system, forcing that “repair your external drive” process when you start back up. At least that’s how it’s been for me the few times I’ve done that today.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) November 11, 2020