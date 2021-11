Así se ven las versiones occidentales de Goku y Luffy

Dragon Ball y One Piece son dos de los animes más populares de la actualidad, así que era de esperarse que tanto Goku como Monkey D. Luffy tuvieran una enorme cantidad de seguidores en todo el mundo. El diseño de ambos personajes es una de las razones por las cuales estos héroes también son tan memorables, pero ¿cómo se verían si hubiesen sido creados en América?

Gracias a InHyuk Lee, reconocido artista de Marvel y DC Comics, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Mediante su cuenta de Instagram, el creativo compartió una ilustración que reimagina a Goku y Luffy con un estilo occidental.

Como ya viste, los personajes retienen elementos icónicos de su diseño, aunque en el caso de Goku, podemos ver que le bajo a la intensidad de su cabello, mientras que en el caso de Luffy conserva más elementos de su versión oriental.

Nota del editor: Aunque en algún punto sí me llamó la atención One Piece, la verdad es que tener que ponerme al corriente con mil episodios no es algo que esté dispuesto a hacer. Tal vez si en algún futuro lanzaran una “versión simplificada”, entonces sí sería una opción mucho más viable.

Via: InHyuk Lee