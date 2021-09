Así se ve Vesemir en la serie de The Witcher

Este fin de semana se llevaron a cabo una serie de anuncios bastante importantes relacionados con la serie de The Witcher para Netflix. No solo se compartieron un par de adelantos en video de la segunda temporada, y se confirmó una tercera parte para las aventuras de Geralt of Rivia, sino que también tuvimos el primer vistazo a Vesemir en esta adaptación live action de las obras de Andrzej Sapkowski.

La segunda temporada de The Witcher no solo se enfocará en la relación entre Geralt y Ciri, ya que también conoceremos un poco más de los cazadores de monstruos que habitan este mundo. Es así que en las siguientes imágenes por fin tenemos un vistazo oficial a Vesemir, el mentor del protagonista, quien en esta ocasión es interpretado por Kim Bodnia.

Como pudieron ver, esta versión del personaje es una fiel adaptación de lo que hemos visto en otros medios. Por el momento se desconoce qué tan importante será este papel en la serie, pero es muy probable que veamos bastante de Vesemir a lo largo de varios episodios.

La segunda temporada de The Witcher llegará a Netflix el próximo 17 de diciembre de 2021. En temas relacionados, aquí puedes ver los nuevos adelantos de esta serie. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre la tercera temporada de The Witcher.

Vía: The Witcher