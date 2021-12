En lo que esperamos a la llegada de The Matrix Resurrections a los cines, los usuarios del PS5 y Xbox Series X|S ya pueden probar The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, un tech demo creado con el Unreal Engine 5. De esta forma, recientemente se compartió un video que nos muestra una comparación entre esta experiencia y la película original.

No hace mucho, el usuario conocido como Cycu1 compartió un video que nos muestra una gran comparación entre las escenas originales, y aquellas recreadas usando el Unreal Engine 5. El resultado es algo sumamente impresionante.

Cuando el primer teaser de The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience fue liberado, muchas personas se cuestionaron si el Keanu Reeves que aquí podemos ver era real o no, y esta es una cuestión que seguramente muchas personas tuvieron con el tech demo.

Por lo mientras, te recordamos que The Matrix Resurrections llegará a los cines y a HBO Max el próximo 22 de diciembre de 2021. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo adelanto de la cinta. De igual forma, un importante personaje regresará en esta película.

Vía: Cycu1