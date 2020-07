¡Así lucen las cajas de juegos de PS5!

Aunque Sony ya reveló el PlayStation 5, todavía nos quedan muchas dudas respecto a esta siguiente consola. Entre esas duda se encontraba el diseño que tendrían las cajas de los juegos, que han ido cambiando constantemente en cada generación. Ahora, la compañía japonesa finalmente nos mostró cómo lucen y acá las puedes ver por ti mismo.

Por medio de una publicación oficial en el Blog de PlayStation, Sony compartió la portada de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, una de las exclusivas que llegará junto al PS5, y que nos permite ver el diseño que tendrán las cajas de juegos:

Podemos ver que Sony optó por eliminar la etiqueta de ‘Only on PlayStation‘ y parece haberla reemplazada por el logo de PlayStation Studios, el cual representa que estamos frente a una exclusiva de la plataforma. Aunque la caja sigue siendo azul, y no negra como muchos creían, el fondo que acompaña al logo de PS5 ha sido reemplazado por un color blanco, que va de la mano con el diseño oficial de la consola. Fuera de esto, sus dimensiones siguen intactas, así que encajará muy bien con el resto de nuestra colección de juegos de PS4.

Fuente: PlayStation