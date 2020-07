Catherine: Full Body en Switch debutó con ventas moderadas en Japón

Otra semana más está a punto de llagar a su fin y, como ya es una costumbre, Famitsu ha liberado la lista de los juegos más vendidos en Japón durante los últimos 7 días. Aunque el periodo del 29 de junio al 5 de julio estuvo relajado, Catherine: Full Body para Switch debutó con ventas moderadas.

El relanzamiento de uno de los juegos clásicos de Atlus gozó de 6,917 copias vendidas en Nintendo Switch, lo cual es una cantidad menor en comparación con las 51,824 unidades en PlayStation 4 y 9,421 de PS Vita en febrero del año pasado.

Los otros dos lanzamientos de juegos físicos de la semana pasada fueron Marvel Man’s Iron Man VR y Wan Nyan Doubutsu Byouin: Pet o Tasukeru Daiji-na Oshigoto, los cuales, lamentablemente, no lograron entrar en el top de 10 de los juegos más vendidos.

Software:

–Animal Crossing: New Horizons – 53,506 (5,058,226)

–Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 23,591 (195,211)

–Ring Fit Adventure – 12,285 (1,092,799)

–Mario Kart 8 Deluxe – 10,037 (3,015,080)

–The Last of Us Part II – 9,279 (213,968)

–Splatoon 2 (Versión del paquete incluida) – 8,114 (3,478,749)

–Pokemon Sword / Shield – 8,111 (3,647,104)

–Super Smash Bros. Ultimate – 7,111 (3,744,880)

–Catherine: Full Body – 6,917 (Switch) (Nuevo)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión del paquete incluida) – 6,104 (1,432,705)

Hardware:

-Switch – 38,428 (11,736,068)

-Switch Lite – 13,822 (2,366,495)

-PlayStation 4 – 2,523 (7,624,046)

-PlayStation 4 Pro – 2,035 (1,564,567)

-New 2DS LL (inlcuido 2DS) – 856 (1,723,145)

-New 3DS LL – 77 (5,887,998)

-Xbox One X – 26 (20,596)

Vía: Gematsu