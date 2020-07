Patente sugiere que el PS5 tendría retrocompatibilidad con PS1, PS2 y PS3

A pesar de que Sony ha mencionado que el PlayStation5 será retrocompatible con cientos de juegos del PS4, algunas personas siguen esperando que los rumores de una retrocompatibilidad con PS1, PS2 y PS3 se haga una realidad. Para este público, una nueva patente parece sugerir que esto podría llevarse a cabo, aunque no como uno podría llegar a pensar.

De acuerdo con una nueva patente de Sony, el PlayStation 5 tendría retrocompatibilidad mediante streaming juegos de PS1, PS2 y PS3, ya que las consolas tendrían una emulación en la nube. Para lograr esto, se cree que el proyecto estaría relacionado con PlayStation Now, servicio de streaming y descarga de juegos que actualmente ya ofrece juegos de PS4, PS3 y PS2.

Los juegos se ejecutarían gracias a una máquina virtual que imitaría el sistema operativo de cada consola de Sony o, como menciona la patente, “un gran número de títulos de PS1,PS2, PS3 y varias generaciones de consolas de juegos pueden ser almacenados y utilizados a través de la biblioteca de juegos en la nube”. Este registro se realizó este año, por lo que se cree que fue planeada para PlayStation 5.

PATENT #PS5 PS4 PS3 PS2 PS1

“large number of game titles across PS1/PS2/PS3 & various generations of game consoles can be stored and used via the cloud gaming library.”

“games can be run on a virtual machine that mimics the operating system associated with each game console” pic.twitter.com/1DQzxwfghF

— PS5 Only (@PS5only) July 8, 2020