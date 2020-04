Hoy nos despertamos ante la triste noticia de que Venom 2, conocida oficialmente como Venom: Let There Be Carnage, se había recorrido hasta el 21 de junio de 2021, cuando originalmente la íbamos a poder disfrutar este mismo año, específicamente el 2 de octubre 2020. Algo bueno tenía que salir de todo esto, y el protagonista de esta próxima película, Tom Hardy, ha salido al rescate para mostrarnos cómo luce su logo oficial.

Hardy es conocido por compartir pequeños detalles sobre la producción de Venom 2, pero esta vez decidió compartir algo mucho más significante y acá puedes ver el logo oficial de Venom: Let There Be Carnage:

Es más que obvio, pero esta secuela tendrá un fuerte enfoque en la relación que existe entre Eddy Brock, aka Venom, y Cletus Kasady, aka Carnage. Tal y como pudimos ver en la escena post-créditos de la primera cinta, Woody Harrelson será el encargado de dar vida a este asesino serial, y solo podemos esperar que Sony autorice la clasificación de “solo para adultos” en este siguiente proyecto.

Fuente: Tom Hardy