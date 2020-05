Así luce el DLC para DOOM Eternal

DOOM Eternal llegó a nuestras manos el pasado 20 de marzo y, aunque muchos de nosotros ya terminamos el juego, id Software y Bethesda aún tienen planeado más contenido y aventuras para el Doom Slayer, y el día de hoy nos han proporcionado con un pequeño adelanto al DLC de este juego.

La cuenta oficial de DOOM nos compartió dos imágenes del primer DLC de este título, el cual forma parte del contenido adicional del “Year One Pass” de $29.99 dólares. Por el momento se desconoce mucho sobre las expansiones que estarán disponibles, por lo tanto no contamos con una fecha de lanzamiento para estos agregados.

?sneak peak screenshots from our first upcoming campaign DLC? pic.twitter.com/9cOovcZ1Dt

— DOOM (@DOOM) May 8, 2020