Aquí el primer vistazo a la serie de Obi-Wan

El próximo mes de mayo por fin se estrenará la serie de Obi-Wan en Disney+, en donde veremos a Ewan McGregor retomar el papel del maestro Jedi. Aunque por el momento no tenemos un tráiler, el día de hoy se han revelado imágenes que nos dan el primer vistazo oficial a este actor, así como a algunos de los personajes adicionales.

Por medio de Entertainment Weekly se han compartido las primeras imágenes oficiales de la serie de Obi-Wan. Junto a un vistazo a McGregor, también podemos ver a Joel Edgerton como el Tío Owen, papel que interpretó originalmente para solo una escena en The Revenge of the Sith, así como a Moses Ingram como una nueva Inquisidora.

La serie de Obi-Wan se estrenará en Disney+ el próximo 25 de mayo de 2022. Aunque estas imágenes lucen prometedoras, aún hay mucho que no sabemos. De igual forma, Hayden Christensen retomará el papel de Darth Vader para esta serie, algo que los fans han estado esperando por años.

En temas relacionados, este es el pase de temporada que tendrá LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. De igual forma, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sería revelado este año.

Nota del Editor:

Obi-Wan luce increíble. No solo tener a Ewan McGregor una vez más como este personaje es muy emocionante, sino que la idea de ver a este maestro Jedi esconderse y escapar de sus temores suena como un concepto muy interesante.

Vía: Entertainment Weekly