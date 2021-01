Aquí el primer adelanto en video de Godzilla vs. Kong

Hace poco, Warner Bros. anunció nuevas fechas para muchos de sus próximos estrenos, y uno de los primeros en llegar este año será Godzilla vs. Kong. Como sabes, la productora tomó la decisión de lanzar sus películas tanto en los cines como en HBO Max, su plataforma de streaming y por supuesto, esta batalla entre bestias no será la excepción. Para emocionarnos todavía más, han compartido un nuevo adelanto en video que puedes ver aquí.

Como puedes ver, se trata únicamente de un teaser, ya que el tráiler completo se estrenará este domingo, 24 de enero.

Godzilla Vs Kong estará dirigida por Adam Wingard, que anteriormente trabajó en películas como The Guest y La Bruja de Blair. Wingard promete que el filme estará lleno de fan-service, además de que respetará el lore de la saga. Veremos si todas sus declaraciones resultan ser ciertas una vez que Godzilla vs Kong se estrene el próximo 25 de marzo de 2021.

Via: ComicBook