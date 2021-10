Apple generó más que Nintendo, Sony y Microsoft

Aunque para muchos el mercado móvil aún se ve por debajo de las compañías AAA de la industria, la verdad es que, desde una perspectiva financiera, esto está lejos de la realidad. Como parte de la información compartida durante el juicio entre Apple y Epic Games, se reveló la cantidad de dinero que la compañía de Tim Cook generó tan solo en 2019, esto es una suma que supera a lo que Nintendo, Microsoft, Sony y Activision Blizzard alcanzaron combinadamente en juegos ese mismo año.

De acuerdo con The Wall Street Journal, en el juicio se mencionó que Apple generó más de $8.5 mil millones de dólares por el beneficio operativo de los juegos en la App Store en 2019. Sin embargo, la compañía mencionó que los márgenes operativos discutidos durante el juicio fueron incorrectos y, por lo tanto, la cifra es demasiado alta.

Aun así, esta cantidad seguramente no está tan alejada de la realidad. Recordemos que Apple toma el 30% de lo generado en aplicaciones. Esto significa que de los millones de dólares que reciben juegos como Pokémon GO, Genshin Impact, Call of Duty Mobiles, Crash Royale y más, parte de esto va a las manos de la compañía detrás de la Mac. Junto a esto, tan solo en 2020 se vendieron cerca de 196.9 millones de iPhones.

Sin embargo, esto bien podría cambiar en un futuro. Tras el juicio entre Apple y Epic Games, se llegó a la conclusión de que a los desarrolladores se les debe dar la oportunidad de incluir una forma de pago alterna en los juegos para la App Store, por lo que las cifras multimillonarias de Apple podrían cambiar en un futuro.

Vía: The Wall Street Journal.